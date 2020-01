Ashley Graham diventa stilista per Pronovias, disegna abiti da sposa per donne di tutte le taglie (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ashley Graham è diventata stilista, ha collaborato con Pronovias per realizzare un'esclusiva collezione di abiti da sposa. La particolarità dei 16 modelli creati? Sono disponibili in tutte le taglie e si adattano alla fisicità di ogni donna. Leggi la notizia su fanpage

NadiaCherryS : Lei è Ashley Graham, la modella curvy più famosa e una delle donne più belle al mondo... punto!! - MiaSposa : Pronovias dalla taglia 32 alla 66. Nei prossimi mesi in vendita la capsule by Ashley Graham, la splendida modella a… - deepestharry : Ashley Graham col suo pancione è più attiva di me -