Arti Grafiche Boccia, piano d’investimenti da 10 milioni in vista del 60° compleanno (Di giovedì 9 gennaio 2020) Arti Grafiche Boccia annuncia un piano di investimenti da 10 milioni di euro in 18 mesi per affrontare le sfide del decennio appena inaugurato. Per il marchio salernitano che fa capo al presidente nazionale degli Industriali Vincenzo Boccia non si tratta soltanto di tener dietro, ancora e sempre, a una tumultuosa evoluzione tecnologica e di mercato (negli ultimi 15 anni, nel corpo aziendale, si sono susseguite iniezioni di capitale per un ammontare complessivo di 40 milioni); ma di consolidare strategie e obiettivi di un’impresa che si appresta a festeggiare i suoi primi sessant’anni di vita, essendo nata nel 1961 grazie a Orazio Boccia, padre dell’attuale leader di Confindustria (e che oggi conta 160 dipendenti e una rete commerciale che tiene insieme, dalla Campania, Roma e Milano, Londra e New York): un appuntamento, il 6O°, che equivale, nelle intenzioni del ... Leggi la notizia su ildenaro

