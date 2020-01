Arriva il Germanicum: presentata la nuova proposta di legge elettorale (Di giovedì 9 gennaio 2020) È stato presentato in Commissione Affari Costituzionali il disegno di legge del Germanicum, la nuova legge elettorale pensata e scritta dal pentastellato Giuseppe Brescia. Il Germanicum vede, tra le sue principali caratteristiche, il fatto di avere un metodo proporzionale e uno sbarramento al 5%. Si tratta di 10 pagine di legge, per 3 articoli complessivi. L'articolo Arriva il Germanicum: presentata la nuova proposta di legge elettorale proviene da The Social Post. Leggi la notizia su thesocialpost

