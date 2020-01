Arpacal investe 5 milioni di euro per le sedi e per ammodernare il parco tecnologico (Di giovedì 9 gennaio 2020) Oltre cinque milioni di euro di investimenti nella rete laboratoristica dell’Arpacal, con lo spostamento di laboratori in nuove sedi ed il loro aggiornamento tecnologico. E’ questo il tratto saliente del piano di investimenti che il Direttore Generale dell’Arpacal, dott. Domenico Pappaterra, ha illustrato ieri nel corso della prima riunione del 2020 con i direttori dei dipartimenti provinciali dell’Agenzia. “A fine 2019 – ha dichiarato Pappaterra – abbiamo portato a casa l’approvazione del bilancio assestato, sia in giunta e sia in consiglio regionale, e ciò ci ha consentito di fare degli investimenti importanti sia per l’organizzazione e sia per la sicurezza delle nostre sedi”. Nel corso della prima riunione dell’anno con i direttori dei dipartimenti provinciali e le figure responsabili a vario titolo della sicurezza sui luoghi di lavoro per l’Agenzia, il direttore ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

