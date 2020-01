Argentina, denuncia il padre: “Mi stupra da quando avevo 9 anni, ho avuto quattro figli da lui” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Una drammatica storia di violenza domestica quella che arriva da Arequito, in Argentina. Una 32enne ha denunciato il padre alla polizia, accusandolo di averla stuprata da quando ne aveva appena nove. Dalle continue violenze, negli anni, sarebbero nati anche quattro figli. La donna si è decisa a raccontare tutto alla polizia solo quando ha capito che i ragazzi (il più grande ha 19 anni, il più piccolo 9) erano in pericolo. Un muratore argentino è stato arrestato dopo essere stato accusato di avere avuto quattro bambini con sua figlia, ora 32enne, nel corso di un calvario fatto di stupri e violenze durato 20 anni per la ragazza. I figli sono stati trovati a vivere in un bungalow in rovina nella cittadina di Arequito, Santa Fe, dalla polizia che ha anche trovato due pistole durante una perquisizione della proprietà. Secondo quanto rivelato dai media locali, l’uomo, 57 anni abbia dato a ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

LimeMagazineU : Argentina, denuncia il padre: “Mi stupra da quando avevo 9 anni, ho avuto quattro figli da lui”… - zazoomblog : Argentina denuncia il padre: “Mi stupra da quando avevo 9 anni ho avuto quattro figli da lui” - #Argentina… - news_confusenet : Argentina, denuncia il padre: “Mi stupra da quando avevo 9 anni, ho avuto quattro figli da lui” -