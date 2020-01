Aprilia, accoltellarono un vicino di casa: padre e figlio condannati per tentato omicidio (Di giovedì 9 gennaio 2020) A finire in carcere Renato e Alessandro Trifogli, sessantuno e trentatré anni della provincia di Latina. Hanno accoltellato un vicino di casa in via Inghilterra ad Aprilia, padre e figlio dopo le indagini dei carabinieri e l'arresto, sono stati condannati a nove anni di reclusione per tentato omicidio. Leggi la notizia su roma.fanpage

