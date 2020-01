Appello del Papa sui migranti: "Il Mediterraneo è un cimitero" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Francesco Boezi Dalla situazione in Iran ai migranti, passando per la Siria, la lotta contro il populismo e l'ecologia: il Papa, parlando al corpo diplomatico accreditato in Vaticano, traccia la rotta per l'intero anno Papa Francesco a tutto campo: nel tradizionale incontro con il corpo diplomatico accreditato in Vaticano, il pontefice argentino ha voluto porre dei focus su tre macro questioni: la pace; la necessità che la democrazia divenga sempre più forte, in specie al fine di contrastare l'emersione del populismo; la continuazione dell'azione di contrasto della pedofilia da parte della Santa Sede. Con alcuni "rescripta" pubblicati prima della fine dell'anno scorso, Bergoglio ha aperto alla collaborazione tra magistratura vaticana e magistratura civile, abolendo il segreto pontificio per i processi relativi a casi di abuso. Un punto che è stato riaffermato anche poco ... Leggi la notizia su ilgiornale

