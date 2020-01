Anziana uccisa in cascina a Milano, l’omicida: “Ho speso i soldi in discoteca con delle ragazze” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il 22enne Dobrev Damian Borisov, in carcere per l'omicidio di un'Anziana 92enne all'interno di una cascina in zona Gratosoglio, a Milano, ha detto che si sarebbe trattato di un incidente, precisando che la donna ha battuto la testa dopo una spinta. Una ricostruzione che però non convince gli inquirenti. Nei verbali il racconto dei momenti successivi al delitto: i pochi soldi appena sottratti li ha spesi con delle ragazze in una famosa discoteca di Milano. Leggi la notizia su fanpage

