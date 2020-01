Antonella Elia atomica: il selfie bollente allo specchio prima del GF [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) E’ ufficialmente iniziata l’avventura del “Grande Fratello Vip” anche per Antonella Elia. La showgirl italiana ha varcato la porta rossa carichissima; lo stesso Alfonso Signorini ha fatto fatica a contenere l’entusiasmo della bellissima Antonella. Oggi ve la proponiamo in uno scatto super sexy… Sexy allo specchio Antonella Elia è una delle donne italiane più belle e seducenti; vanta una carriera televisiva di tutto rispetto ed è per questo e per il suo conclamato brio che Signorini l’ha inserita nel cast. In questo scatto allo specchio la vediamo in intimo ed è davvero provocante; gli anni passano, ma Elia diventa sempre più bella… L'articolo Antonella Elia atomica: il selfie bollente allo specchio prima del GF FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi la notizia su velvetgossip

GrandeFratello : Da sempre incontenibile... non siamo così sicuri che la Casa di #GFVIP sia abbastanza solida per lei! ?? Quindi Anto… - trash_italiano : Ho bisogno che vinca uno di loro - Barbara Alberti - Paolo Ciavarro - Antonella Elia #GFVIP - MarioManca : Antonella Elia ti prego, è tutto nelle tue mani. #GFvip -