Antonella Elia al GF Vip contro Milly Carlucci: il piano per boicottarla (Di giovedì 9 gennaio 2020) Anticipazioni GF Vip, Antonella Elia contro Milly Carlucci e Il Cantante Mascherato: “Che pal*e…” Venerdì 10 gennaio inizierà Il Cantante Mascherato. Milly Carlucci, su Rai1, si scontrerà con la seconda puntata del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. La sfida sembra essere sentita anche all’interno della Casa di Cinecittà e stuzzica lo spirito competitivo delle concorrenti. Antonella Elia ha ricordato l’inizio de Il Cantante Mascherato a Clizia Incorvaia e Rita Rusic, dicendo che “è la concorrenza che abbiamo”. Antonella Elia ha criticato Milly Carlucci e i suoi programmi e per boicottare l’esordio della sua nuovissima trasmissione in prima serata sul primo canale della Tv di Stato ha pensato a un piano: “Ah la Carlucci, che palle ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude. Vogliamo vedere se guardano te o questi che cantano, ... Leggi la notizia su lanostratv

