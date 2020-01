Anticipazioni Uomini e Donne Over: Armando Incarnato Porta Jeanette in Studio… e Non Solo! (Di giovedì 9 gennaio 2020) Anticipazioni Uomini e Donne Over: Armando Incarnato protagonista della puntata. Il cavaliere Porta Jeanette in studio e viene detta tutta la verità? Gemma Galgani chiude le porte pure a Marcello! Anticipazioni Uomini e Donne Over: Armando Incarnato, Jeanette, la donna in fin di vita e la storia del napoletano in studio. La reazione di Veronica sorprende tutti! È stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne e, secondo le Anticipazioni, pare proprio che questo sarà un appuntamento da non perdere. Il protagonista indiscusso della puntata sarà ancora una volta Armando Incarnato. Su di lui le polemiche non si fermano più tant’è che alla fine il cavaliere è tornato nello studio del programma di Canale 5 dopo le accuse della frequentazione con una donna al di fuori di Uomini e Donne. Armando Incarnato ha Portato in studio anche la sua ex Jeanette di cui aveva avuto ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

