Annamaria Sorrentino, svolta nel caso dalla miss: marito indagato per omicidio (Di giovedì 9 gennaio 2020) svolta nell'inchiesta per la morte di Annamaria Sorrentino, la miss sorda morta cadendo dal balcone nella casa di vacanza in Calabria la scorsa estate. La Procura di Vibo ha cambiato il capo di imputazione dell'indagine da 'istigazione al suicidio' a 'omicidio preterintenzionale' iscrivendo nel registro degli indagati il marito della vittima, Paolo Foresta, anche lui sordo. Leggi la notizia su fanpage

zazoomnews : Annamaria Sorrentino uccisa? Probabile aborto a causa delle percosse - #Annamaria #Sorrentino #uccisa? - KontroKulturaa : Annamaria Sorrentino uccisa? Probabile aborto a causa delle percosse - -