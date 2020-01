Anna Tatangelo, salta il bottone della camicetta: il seno è atomico [FOTO] (Di giovedì 9 gennaio 2020) La cantante di Sora stavolta ha letteralmente infiammato il web. Che si tratti di musica o di scatti bollenti, Anna Tatangelo non sbaglia mai un colpo e riesce puntualmente a far impazzire i suoi 1,5 milioni di follower. Volto magnetico e sguardo affascinante, corpo sexy dalle curve mozzafiato ma soprattutto pose da vera diva che risaltano la sua sensualità unica. Anna Tatangelo è un mix perfetto di talento e bellezza, la classica ‘ragazza della porta accanto’ (‘di periferia’, direbbe lei) che riesce anche ad essere una bomba sexy. Stavolta la cantante ha pubblicato uno scatto intimo, direttamente dalla cucina di casa sua. A coprirla appena c’è solo una camicia bianca, sbottonata sul seno al punto da lasciare intravedere quasi tutto. Il décolleté abbondante attira tutta l’attenzione su di sé, almeno quanto le lunghe gambe scoperte e sensuali. ... Leggi la notizia su velvetgossip

