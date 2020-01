Andrea Iannone è risultato positivo alle controanalisi antidoping (Di giovedì 9 gennaio 2020) Andrea Iannone, pilota motociclistico italiano e fidanzato di Giulia De Lellis, è positivo all’antidoping. Le controanalisi effettuate di recente hanno confermato i risultati dei test precedenti. Cosa succederà ora allo sportivo? Andrea Iannone positivo all’antidoping Il 17 dicembre 2019 il celebre Andrea Iannone è risultato positivo al test antidoping. Da quel momento, un’ombra si è fatta strada nella vita del fidanzato di Giulia De Lellis. Lo stesso Iannone aveva smentito l’inaspettata notizia; non sono mancati i messaggi di sostegno da parte di molti. Di recente, anche le controanalisi effettuate hanno dato esito positivo. “Ho la coscienza pulita” ha dichiarato il motociclista in una lunga intervista rimanendo fiducioso. In un post su Instagram, Iannone affermava di essere tranquillo a proposito delle ulteriori analisi. Con i risultati alla mano ... Leggi la notizia su notizie

