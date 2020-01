Andrea Denver età, altezza, peso, carriera, vita privata: chi è il “bello” del GF Vip 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Appena varcata la porta rossa del Grande Fratello Vip 2020 Andrea Denver si è reso oggetto di gossip da parte del conduttore Alfonso Signorini. Classe 1991, Andrea è nato a Verona il 3 maggio ed è oggi un popolarissimo modello, residente negli Stati Uniti. È qui che Andrea Salerno – nome all’anagrafe del ventinovenne veneto – è stato scoperto e ingaggiato da Wilhelmina Models, durante la sua permanenza per un Master in Comunicazione in Florida, nel 2014. Andrea Denver, scoperto e ingaggiato come modello in America Un metro e 88 di altezza, 82 chili di peso, occhi verde-marrone e capelli castani: Andrea ha vissuto in Italia prima di volare oltreoceano per completare gli studi, dopo il conseguimento della laurea in Scienze della Comunicazione all’Università degli studi di Verona. Rappresentato oggi da una delle più importanti agenzie di moda maschile, Andrea è stato eletto per tre anni ... Leggi la notizia su urbanpost

