Andrea Damante nei guai a Miami | La fidanzata fermata dalla polizia | Video (Di giovedì 9 gennaio 2020) Andrea Damante finisce nei guai a Miami? La fidanzata è stata fermata alla polizia in aeroporto ma lui filma tutto con il suo telefono cellulare. In questi mesi l’attenzione mediatica resta concentrata su Andrea Damante e la nuova vita dopo la fine della relazione con Giulia De Lellis. Entrambi gli ex di Uomini e Donne … L'articolo Andrea Damante nei guai a Miami La fidanzata fermata dalla polizia Video proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

fefabbrs : raga ma.. Andrea Damante fidanzato con Claudia Coppola, mi confermate? Mamma mia che coraggio nel dargli fiducia!!! - SamperiB : RT @eliscrivecose: Allora PDB se si deve parlare o meno di Andrea Damante lo decidiamo noi e prenditi meno confidenze che tra due venerdì q… - trash_actuality : RT @eliscrivecose: Allora PDB se si deve parlare o meno di Andrea Damante lo decidiamo noi e prenditi meno confidenze che tra due venerdì q… -