Anche gli Usa si schierano: «L’aereo ucraino è stato abbattuto da un missile iraniano» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Il volo ucraino che si è schiantato mercoledì a Teheran, appena dopo il decollo, sarebbe stato colpito da un missile di una batteria anti-aerea iraniana: lo hanno riferito un funzionario del Pentagono, un alto funzionario dell’intelligence statunitense e un funzionario dell’intelligence irachena a Newsweek. Le due fonti del Pentagono hanno aggiunto che l’incidente non è stato intenzionale. Secondo le fonti, la batteria -che era attiva perché in quelle stesse ore era in corso il raid missilistico iraniano contro le due basi irachene che ospitano militari statunitensi- è partita per errore. Interpellato in proposito, il Comando centrale Usa non ha confermato la versione di Newsweek. La notizia è stata confermata al Guardian Anche dalle autorità inglesi, che avrebbero ottenuto l’informazione dall’intelligence americana. Il primo ministro inglese, Boris ... Leggi la notizia su open.online

