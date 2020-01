American Horror Story rinnovata fino alla tredicesima stagione (Di giovedì 9 gennaio 2020) La serie American Horror Story, progetto antologica prodotto da FX, ha ottenuto il rinnovo fino alla tredicesima stagione. American Horror Story resterà sugli schermi di FX fino alla tredicesima stagione, avendo ottenuto il rinnovo per altri tre anni. La tv via cavo ha infatti richiesto la produzione degli episodi dell'undicesima, dodicesima e tredicesima stagione del progetto prodotto da 20th Century Fox Television. Ogni ciclo di puntate di American Horror Story ha esplorato un tema e un'ambientazione diverse, dalla casa infestata al gruppo di streghe, senza dimenticare il mondo del circo, un hotel dove avvengono degli eventi sanguinosi e molto altro. Ryan Murphy e Brad Falchuck, creatori e produttori del progetto antologico, non hanno ancora svelato cosa proporrà la ... Leggi la notizia su movieplayer

