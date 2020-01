Amanda Knox si sposa, la foto dell’addio al nubilato: chi è il futuro marito (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non poteva certamente passare inosservato lo scatto su Instagram che mostra Amanda Knox al settimo cielo per il suo addio al nubilato. La 32enne di origini americane, che era stata accusata e poi definitivamente prosciolta per la morte di Meredith Kercher, avvenuta nel 2007 a Perugia, convolerà a nozze con Christopher Robinson, suo attuale fidanzato, il 28 febbraio 2020. Gonna di raso e pelliccia corta, con tanto di fascia “Bride to be”, vale a dire “futura sposa”, questo l’outfit di Amanda Knox, che come tutte le giovani spose ha voluto festeggiare con le amiche il matrimonio in vista. Il party è stato organizzato dalla sorella di lei Deanna al teatro ZinZanni di Seattle, città d’origine della ragazza. La Knox è stata immortalata di fronte al ‘circus-cabaret’ lo scorso 18 dicembre: con lei c’erano otto amiche, pronte a festeggiare ... Leggi la notizia su urbanpost

