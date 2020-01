Altro che Finlandia. Ridurre l’orario di lavoro per legge riduce l’occupazione (Di giovedì 9 gennaio 2020) Roma. Quando in Italia bisogna proporre soluzioni “eterodosse” in economia, per non dire stravaganti, si ricorre sempre a un prototipo estero. Che inevitabilmente viene individuato in due modelli: sudamericano o nordico-scandinavo. “Facciamo come l’Ecuador” (oppure come l’Argentina) dicevano Beppe G Leggi la notizia su ilfoglio

NicolaPorro : Ottimo un magistrato a Taranto ha deciso che Afo2 può non essere spento. Un altro un mese fa aveva detto lo stesso.… - Fontana3Lorenzo : ?? INCREDIBILE?? A Piove di Sacco nel padovano, appena l’impiegata gli ha comunicato che i soldi del reddito di ci… - mante : La candidata leghista alla Regione E-R aveva annullato un incontro con Bonaccini nella sede del Carlino. Foglio, tr… -