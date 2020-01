Alitalia, paletto anti-esuberi E' lo scaricabarile della politica (Di giovedì 9 gennaio 2020) Alitalia, via libera al decreto che garantisce i 400 milioni del prestito e libera ulteriori 150 milioni di risorse per cassa così da permettere alla compagnia, che brucia circa 300 milioni di euro ogni anno, di arrivare fino a fine maggio o anche oltre per cercare un partner industriale pronto a impegnarsi nel rilancio. Ma i paletti messi dal governo (niente spezzatino e niente esuberi) rischiano di far fuggire definitivamente i potenziali pretendenti, dopo che negli ultimi 18 mesi la cordata guidata da Ferrovie dello Stato aveva già incontrato 30 diversi soggetti senza ottenere alcun riscontro positivo. Basterà aspettare ancora per superare una crisi che si trascina da anni, o si andrà al fallimento? Segui su affaritaliani.it Leggi la notizia su affaritaliani

