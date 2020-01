Aliquote Irpef 2020: ecco cosa cambia e le novità in arrivo per la classe media (Di giovedì 9 gennaio 2020) Con la nuova legge di bilancio restano momentaneamente invariate le Aliquote Irpef 2020 in previsione però dell’arrivo di novità per la classe media e a basso reddito durante l’anno. È infatti prevista una rimodulazione delle Aliquote ancora da valutare dal nuovo governo. È da pochi giorni iniziato il 2020 e si sa per certo che al momento la legge di bilancio 2020 non ha previsto l’aumento dell’aliquota Irpef rimangono perciò invariati i vecchi parametri che prevedevano: Esenzione per chi percepisce un reddito inferiore ai 8174 euro 23% per chi invece ha un reddito fino a 15 mila euro 27% per chi arriva ad un reddito di 28 mila euro 38% per chi percepisce un reddito fino a 55 mila euro 41% per chi percepisce un reddito fino a 71 mila euro 43% per chi supera i 75 mila euro. Negli ultimi mesi si era a lungo parlato della possibilità di cambiare l’aliquota con due visioni ben diverse da ... Leggi la notizia su circuitoscuola

