Alicia Keys lancia a sorpresa il nuovo singolo “Underdog” (Di giovedì 9 gennaio 2020) L’icona della musica globale, vincitrice di 15 GRAMMY, Alicia Keys ha lanciato oggi a sorpresa il nuovo singolo, “Underdog” (RCA Records), da domani in radio e già disponibile in digitale, accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Wendy Morgan. Il brano, scritto dalla stessa Alicia e da Ed Sheeran e prodotto da Johnny McDaid (Ed Sheeran, P!NK), è tratto dal nuovo progetto discografico e settimo album in studio della superstar americana, “Alicia”, in uscita in primavera. “Alcune persone potrebbero pensare al termine “Underdog” (sfavorito – ndr) come a una parola negativa ma io lo vedo come un termine potente, che rappresenta coloro che possono essere sottostimati ma ancora all’altezza della sfida, in grado di superare le aspettative”, spiega Alicia “Amo questa canzone perché parla di vita reale, di persone reali e delle nostre esperienze. Ci siamo trovati tutti nelle ... Leggi la notizia su domanipress

