Alfonso Signorini ‘bocciato’ al GF Vip: il dettaglio che il pubblico ha notato immediatamente (Di giovedì 9 gennaio 2020) E il tanto atteso Grande Fratello Vip è iniziato. Mercoledì 8 gennaio è andata in onda la prima puntata del reality che quest’anno, per la prima volta, vede Alfonso Signorini al centro del palco e non nel ruolo di opinionista di Ilary Blasi, padrona di casa per ben 3 edizioni consecutive. A proposito: proprio all’inizio della diretta su Canale 5 la conduttrice romana e moglie di Francesco Totti non ha mancato di dare il suo supporto al direttore del settimanale Chi. Tra le sue Storie di Instagram Ilary ha postato un paio di fotografia con la sua ex spalla al GF Vip augurandogli in bocca al lupo. Alfonso, invece, a quanto pare si è ‘dimenticato’ di nominarla quando è entrato in studio. Vero è che Signorini era emozionatissimo. Il programma si è aperto con una coreografia spettacolare e subito dopo il presentatore, visibilmente commosso, ha ringraziato la vita di avergli concesso “questa ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

pomeriggio5 : Aspettando la prima puntata del @GrandeFratello Vip di questa sera, Alfonso Signorini ci svela qualche segreto in e… - KontroKulturaa : Alfonso Signorini attacca i GF di Barbara D'Urso? Poi il retroscena sulla De Lellis - - Flavia2499 : RT @capatesuspigolo: Alfonso Signorini nelle prossime 48 ore mentre vota per far rimanere Serena nella casa #GFVip -