Alfio Baffa, il candidato della Lega alle Regionali in Calabria che imbarazza Salvini con il suo video saluto al "gruppo degli amici del revenge porn" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Trentanove anni compiuti il 21 novembre scorso, Alfio Baffa è un imprenditore nel settore dei lavori pubblici, dal 2013 al 2018 consigliere comunale di maggioranza a Corigliano Calabro,... Leggi la notizia su leggo

HuffPostItalia : In vasca con sigaro e whisky. Il video allucinante del candidato leghista in Calabria Alfio Baffa - DerbriMarkus : @matteosalvinimi Peccato non essere calabrese, un genio padano come Alfio baffa sarebbe proprio da votare. - Giancar54 : RT @neXtquotidiano: Il brindisi con idromassaggio di Alfio Baffa, candidato della Lega al consiglio regionale della Calabria -