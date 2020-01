Alex Belli papà: dopo Temptation Island Vip è arrivato il momento. Lui e Delia lo hanno annunciato (Di giovedì 9 gennaio 2020) Belle notizie in arrivo per il noto attore e modello Alex Belli: per lui infatti è arrivato il tempo di appendere gli scarpini da latin lover al chiodo. È lui stesso a confessarlo durante una bella intervista a Chi, Alex si dice pronto a metter su famiglia insieme con Delia Duran, la compagna a cui è legato da aprile. “Sì, è il momento giusto – spiega – Ci abbiamo riflettuto molto con Delia, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità, siamo pronti per diventare genitori”. Per non parlare poi dell’amore tra Alex e Delia ,che sì è cominciamo pochi mesi fa, ma la coppia ha bruciato presto le tappe. Il primo incontro, la convivenza, poi la partecipazione a ‘Tempation Island Vip’ ed ora il desiderio di un bambino. “Conviviamo da tempo e stiamo bene – prosegue Belli – Il matrimonio non è tra le nostre ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

