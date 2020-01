Album più venduti nel 2019, in vetta il fenomeno Ultimo che trascina (e salva) la musica pop italiana con i Big in affanno, scompaiono le cantanti (Di giovedì 9 gennaio 2020) Non c’è storia nel panorama attuale della musica italiana. Ultimo trionfa nella classifica annuale Top Of The Music Fimi/GfK 2019 – che include i canali fisico, digitale e streaming premium – con ben tre Album: “Colpa delle favole” (al primo posto), “Peter Pan” (quarto) e “Pianeti” (undicesimo posto). Il golden boy del cantautorato spinge così in alto la musica pop italiana con i Big in evidente affanno. Il rap ormai è una realtà innegabile e non solo grazie allo streaming. Basti pensare al successo di artisti consolidati da anni come Marracash che ormai ha intercettato un pubblico traversale che compra Album e non ascolta solo in streaming. Il suo Ultimo Album “Persona” pubblicato solo lo scorso ottobre, è già al quinto posto della classifica generale degli Album del 2019. Il resto del podio è dominato dal rap di Salmo, in seconda posizione con “Playlist Live”, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

