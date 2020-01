Al GF Vip vogliono boicottare Milly Carlucci, Antonella Elia: «Che palle ’ste trasmissioni che fa. Spogliamoci nude per fotterle l’ascolto» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Clizia Incorvaia, Rita Rusic, Antonella Elia Se Milly Carlucci la maschera la mette, Antonella Elia propone di togliere ogni maschera (e non solo). La sfida tra il Grande Fratello Vip 2020 e Il Cantante Mascherato – che si consumerà domani in prima serata tra le reti ammiraglie – è sentita anche all’interno della casa di Cinecittà e stuzzica lo spirito competitivo e “audace” delle concorrenti. Quando, al cospetto di Clizia Incorvaia, Rita Rusic spiega ad Antonella Elia che “domani parte I Cantanti nella Maschera (si riferisce a Il Cantante Mascherato, ndDM), è la concorrenza che abbiamo”, la Incorvaia non ha dubbi: è necessario ‘frenare’ l’esordio del programma di Rai1. “Dobbiamo fare qualcosa per la Carlucci. Quindi domani ragazzi posso dire una cosa… facciamo qualcosa di eclatante“ afferma ... Leggi la notizia su davidemaggio

