Al GF VIP 4 si trama contro il Cantante Mascherato, Antonella Elia vs Milly Carlucci: spogliamoci nude (Di giovedì 9 gennaio 2020) Quando si dice essere dei veri VIP. Gli altri anni i concorrenti si erano si preoccupati degli ascolti, sperando di piacere al pubblico a casa ma non si erano mai esposti così. E invece, a meno di 24 ore dall‘inizio del Grande Fratello VIP 4, i concorrenti scelti da Alfonso Signorini si preparano al grande scontro! Oggi pomeriggio infatti, Rita Rusic, parlando con Antonella Elia e Clizia Incorvaia, ha ricordato alle sue amiche che domani sera ci sarà la sfida con Il Cantante Mascherato, la prima grande sfida tra il reality e lo show di Milly Carlucci. Non finisce qui perchè le tre iniziano a pensare a qualcosa di clamoroso per fare in modo che il pubblico si sintonizzi su Canale 5… AL GF VIP 4 SI PREPARANO A SFIDARE IL Cantante Mascherato: LA STRATEGIA DELLO SPOGLIARELLO La conversazione parte da una frase di Rita Rusic: “domani parte I Cantanti nella Maschera (si ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

