Aida Yespica piange per suo figlio, ecco cosa è successo (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ospite della puntata di questa sera di Rivelo, il programma in onda su Real Time e condotto da Lorella Boccia, è stata la bellissima Aida Yespica. La showgirl e attrice ha deciso di confidarsi con la conduttrice e di parlare della sua vita privata e professionale: uno di questi tasselli però ho fatto commuovere e piangere la donna. Suo figlio, Aron, infatti si trova e vive a Miami, negli Stati Uniti. La distanza tra madre e figlio non è facile da mandar giù, ma la Yespica ha deciso di rimanere ancora un po’ in Italia per lavorare e avere una stabilità economica. Ad aggravare la situazione è arrivato però un problema legato al passaporto, che Aida, commossa, ha confidato a Lorella Mio figlio chiama e mi chiede “mamma quando vieni”. Io ho un problema con il passaporto, con la situazione che c’è nel Paese. Avere un passaporto per me è difficile, sto ... Leggi la notizia su trendit

