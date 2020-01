Aida Yespica piange per il figlio: “Mi sento impotente” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Aida Yespica, ospite del programma Rivelo su Real Time, ha fatto delle confessioni molto intense a Lorella Boccia, tornando ad affrontare il tema della lontananza dal figlio Aron. Inoltre, ammette di avere dei rimpianti sul suo passato e per aver perso una casa amica. La Yespica soffre la lontananza dal figlio Aron Aida Yespica si è raccontata a tutto tondo nel programma Rivelo di Real Time che andrà in onda il 9 gennaio alle 21.10. L’ex concorrente del GF Vip e dell’Isola dei famosi, intenzionata a chiudere coi reality, ha parlato soprattutto del figlio Aron. I due non vivono più insieme, lui vive in America e vorrebbe tornare in Italia ad abbracciare la mamma. “Io sto in Italia per lavorare e avere una stabilità economica, che poi è quella che devo dare a mio figlio”. La showgirl ha un problema con i documenti, dato che il suo passaporto è scaduto e a causa degli ... Leggi la notizia su thesocialpost

