Aida Yespica in lacrime per il figlio Aron: “Ho sbagliato tanto con lui” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Aida Yespica torna a raccontare il suo dolore per il figlio a Rivelo e in lacrime confessa di aver sbagliato tanto con il piccolo Aron. “Io e mio figlio non viviamo più assieme – ha spiegato a Lorella Boccia -, ad agosto ho fatto un viaggio con lui e mi ha detto ‘Mamma voglio venire con te’. Lui ora vive in America. Io sto in Italia per lavorare e avere una stabilità economica, che poi è quella che devo dare a mio figlio”. La showgirl qualche settimana fa aveva rilasciato una lunga intervista a Verissimo dove aveva svelato di essere lontana da suo figlio a causa di alcuni problemi con il passaporto, ma anche per via delle tensioni con l’ex Matteo Ferrari. Il piccolo Aron infatti vive da tempo a Miami con il suo papà, mentre Aida è tornata in Italia per lavorare dopo aver subito una truffa. “Ho fatto molti errori nei confronti di mio figlio – ha aggiunto la ... Leggi la notizia su dilei

