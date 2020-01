Aida Yespica | Ho amato una donna follemente

Aida Yespica inedita : “Ho amato una donna famosa” : Aida Yespica a Rivelo: “Ho avuto una relazione clandestina con una donna famosa” Aida Yespica ha fatto un’inedita confessione a Rivelo, il programma di Real Time di Lorella Boccia di cui è stata ospite giovedì 9 gennaio. La soubrette venezuelana, tornata alla ribalta grazie al Grande Fratello Vip, ha rivelato di aver amato una donna […] L'articolo Aida Yespica inedita: “Ho amato una donna famosa” proviene da ...

Rivelo - Aida Yespica ospite nella puntata del 9 gennaio su Real Time : Rivelo, Aida Yespica ospite nella nuova puntata del programma di Lorella Boccia, su Real Time il 9 gennaio Continua l’appuntamento con Rivelo, il programma di interviste di Lorella Boccia che tornerà con una nuova puntata, giovedì 9 gennaio alle 21:10 su Real Time. Nel nuovo appuntamento con Rivelo l’intervistata sarà l’ex-showgirl e concorrente di vari Reality Aida Yespica. Aida Yespica racconterà questo periodo della sua ...

Aida Yespica - la lontananza dal figlio Aaron : “Mi sento impotente - con lui ho sbagliato tanto” : Ospite a Rivelo nel salotto di Lorella Boccia, la showgirl venezuelana parla della nostalgia del figlio Aaron, 11 anni, che vive a Miami con il padre Matteo Ferrari: per problemi con il suo passaporto, non può andare a trovarlo. Aida parla dei rimpianti del suo passato: "Mi sono accerchiata di persone cattive...se tornassi indietro non farei nemmeno i calendari". Sull'ex amica Claudia Galanti: "Mi manca molto".Continua a leggere

Aida Yespica : "I calendari? Mi pento di averli fatti" : Torna su Real Time l’appuntamento con le interviste intime di Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia ogni giovedì in prima serata: il 9 gennaio alle 21:10 la conduttrice ospita nel suo salotto la show-girl venezuelana Aida Yespica.prosegui la letturaAida Yespica: "I calendari? Mi pento di averli fatti" pubblicato su Gossipblog.it 08 gennaio 2020 16:43.