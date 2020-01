Aida Yespica a “Rivelo” su Lele Mora: «Ero quasi sempre nuda, mi ha gestita in modo pessimo» (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si confessa senza remore Aida Yespica a Rivelo: l’appuntamento di Real Time condotto da Lorella Boccia continua a tirar fuori momenti particolari e dichiarazioni inaspettate dai personaggi intervistati. E questa sera – giovedì 9 gennaio 2020 – toccherà proprio alla modella venezuelana. Trentasettenne di Barquisimeto, Aida ha conosciuto la sua fortuna in Italia, dove vive e lavora ormai da anni. È nel 2003 infatti che la showgirl approda nel Belpaese calcando le passerelle milanesi, prima di conquistare copertine e calendari. Ben cinque calendari senza veli che hanno fatto conquistare alla Yespica il primo posto in gradimento dal Corriere della Sera. Scelte apprezzatissime dal pubblico di cui oggi, però, la venezuelana si dice assolutamente pentita. Aida Yespica a “Rivelo”: “C’è stata una pessima gestione della mia immagine” Tutta colpa di Lele Mora, a quanto pare, che ai ... Leggi la notizia su urbanpost

zazoomnews : Rivelo Aida Yespica in lacrime: “Non posso raggiungere mio figlio Aron” - #Rivelo #Yespica #lacrime: #posso - JackMagico : In una notte Antonella Elia ha consumato tutta l'acqua che Aida Yespica ha consumato in tre mesi di GF. #gfvip - bocciaofficial : RT @Unf_Tweet: #AidaYespica a #Rivelo: ancora lontana da suo figlio a causa del passaporto -