Aida Yespica a Rivelo: "Ero sempre nuda. I miei calendari? Vendutissimi, ma sono pentita" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Aida Yespica è ospite stasera alle 21:10 di Rivelo su Real Time, dove parlerà di suo figlio, dei famosi calendari e della carriera: ecco un video in anteprima! Torna l'appuntamento con le interviste intime di Rivelo, stasera su Real Time ospite principale Aida Yespica, che parlerà di nudità e dei suoi Vendutissimi calendari hot. Il programma condotto da Lorella Boccia va in onda ogni giovedì in prima serata alle 21:10. A proposito del proprio percorso professionale e dei calendari hot, Aida Yespica ammette che in passato "c'è stata una pessima gestione della mia immagine. Ero quasi sempre nuda ed ho fatto 5 calendari... Stravenduti, ma mi pento di averli fatti... Mi dà fastidio di non aver avuto una persona che mi seguisse bene sul lavoro... Sì, ero gestita ... Leggi la notizia su movieplayer

