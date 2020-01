Agrigento, Mareamico: una possibile soluzione per la Scala dei Turchi (Di giovedì 9 gennaio 2020) Mareamico “ringrazia il Presidente della Regione Musumeci per la sensibilità istituzionale mostrata nell’aver raccolto il nostro grido di allarme sulla grave situazione della Scala dei Turchi, convocando immediatamente una riunione, a palazzo d’Orleans. Il Presidente – spiega l’associazione agrigentina in una nota – ha capito benissimo quali sono i problemi della Scala dei Turchi: i mancati controlli dell’enorme flusso di visitatori, i rischi connessi alla pericolosità oggettiva del sito, le ricorrenti frane e la vicenda legata alla proprietà della scogliera. La Regione ha il dovere di proteggere questa bellezza paesaggistica e l’unico percorso per tutelarla dovrebbe essere quello di espropriare il bene! Avendo acquisito la titolarità della scogliera – prosegue la nota – si potrà proseguire con ulteriori interventi di salvaguardia e messa in ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

