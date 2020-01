Afghanistan, attacco aereo degli Usa: morto un comandante talebano (Di giovedì 9 gennaio 2020) Circola in queste ore la notizia che gli Stati Uniti avrebbero sferrato un attacco aereo in Afghanistan. L’obiettivo era preciso e sarebbe stato ucciso un comandante talebano di alto rango. Assieme a lui, riferiscono alcune fonti, morte anche altre persone, forse civili. Dietro l’attacco ci sarebbe una richiesta delle forze di sicurezza afghane. Il raid nella notte, ucciso un capo dei talebani A riportare la notizia è l’agenzia estera TOLONews, che racconta di come nel pomeriggio di mercoledì gli Stati Uniti avrebbero sferrato un attacco aereo a Shindand, cittadina un centinaio di chilometri a sud della capitale Herat. La notizia sembra fare seguito allo stop delle trattative con i talebani imposto da Trump nei mesi scorsi.Secondo le fonti, a richiedere l’attacco agli Stati Uniti sono state le forze di sicurezza dell’Afghanistan. In una dichiarazione riportata da TOLONews, il ... Leggi la notizia su thesocialpost

