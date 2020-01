Aereo ucraino precipitato: il video del presunto missile iraniano che ha abbattuto il Boeing (Di giovedì 9 gennaio 2020) . Il Boeing ucraino precipitato il 7 gennaio dopo il decollo da Teheran con 176 persone a bordo sarebbe stato abbattuto per errore da un missile anti-Aereo iraniano. La notizia rimbalza dai media americani, prima Newsweek e poi la Cbs, che citano fonti del Pentagono e delle intelligence Usa e irachena, secondo le quali l’Aereo sarebbe stato colpito da un missile terra-aria di fabbricazione russa. Poi su Twitter cominciano a circolare le immagini di quello che sarebbe il presunto missile iraniano. Secondo Bellingcat, sito britannico investigativo, sembra trattarsi proprio di un sobborgo di Teheran. E anche il New York Times titola: “Il video mostra un Aereo di linea ucraino colpito dall’Iran”. Il video verificato dal New York Times sembra mostrare un missile iraniano che colpisce un Aereo sopra Parand, l’area in cui un Aereo di linea ucraino ha ... Leggi la notizia su tpi

