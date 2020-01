Aereo precipitato in Iran, le nuove ipotesi dell’Ucraina: “Non escludiamo sia stato missile o atto di terrorismo” (Di giovedì 9 gennaio 2020) Aereo precipitato in Iran, non si esclude l’ipotesi terrorismo Le autorità ucraine non escludono che il Boeing 737 della Ukraine International Airlines precipitato l’8 gennaio a Teheran possa essere stato abbattuto con un missile. Quella di “atto terroristico” è una delle ipotesi — spiega sul suo profilo Facebook Oleksiy Danilov, segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza e la difesa dell’Ucraina — che aggiunge ulteriore confusione attorno a un incidente che il giorno dopo resta ancora avvolto nel mistero. Aereo precipitato: l’ipotesi terrorismo Danilov ha parlato di voci “non confermate” di frammenti di missile terra-aria di fabbricazione russa nei pressi del luogo dello schianto. L’Aereo si è schiantato a terra alle 6 e 12 di ieri mattina, poche ore dopo l’attacco Iraniano sulle basi Usa in Iraq. Il presidente Volodymyr Zelenskyy ha ... Leggi la notizia su tpi

SkyTG24 : Un aereo diretto a Kiev con a bordo 176 persone è precipitato poco dopo il decollo da Teheran. Secondo fonti uffic… - zazoomnews : Aereo precipitato in Iran: Forse colpito da missile. Non si esclude la pista terroristica - #Aereo #precipitato… - AngeloTani : RT @Lettera43: Il #Boeing 737 precipitato poco dopo il decollo tornava indietro per un problema. E testimoni lo hanno visto prendere fuoco… -