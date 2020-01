Aereo precipitato a Teheran, Trudeau: «Abbattuto da un missile, abbiamo le prove». Il NY Times mostra il video dell'impatto. Trump: «Forse qualcuno ha sbagliato» (Di giovedì 9 gennaio 2020) L'Aereo ucraino precipitato a Teheran poche ore dopo l'attacco alle basi Usa in Iraq sarebbe stato Abbattuto per errore da un missile anti-Aereo iraniano. Ora dopo ora, si fa sempre... Leggi la notizia su leggo

