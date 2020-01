Addio all'Erasmus dopo la Brexit, è polemica in Gran Bretagna. Il governo: "Lo rinegozieremo" (Di giovedì 9 gennaio 2020) Con la Brexit, se ne va anche l’Erasmus. Ma, forse, più che un Addio è un arrivederci. È polemica in Gran Bretagna sull’uscita dallo storico programma di mobilità per studenti europei, che scatterà non appena sarà operativo il divorzio tra Londra e Bruxelles. Ieri Westminster ha bocciato l’emendamento dei liberaldemocratici che puntava a ‘salvare’ l’Erasmus anche dopo la Brexit. O meglio, che avrebbe costretto Boris Johnson a negoziare il mantenimento del Regno Unito nel programma. Ma i parlamentari britannici hanno detto ‘no’. La “New Clause 10” è stata bocciata con 344 voti contro 254. Il voto, per quanto atteso, ha suscitato reazioni di protesta sui social media da parte di vari studenti e accademici del Regno. È stato accolto con rabbia e delusione da ... Leggi la notizia su huffingtonpost

