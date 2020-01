Addio a Silvio Horta, lanciò il fenomeno «Ugly Betty» - (Di giovedì 9 gennaio 2020) RS Lo sceneggiatore aveva 45 anni. Firmò la serie con l'attrice America Ferrera, ora una star Lo sceneggiatore e produttore televisivo statunitense di origine cubana Silvio Horta, creatore della serie tv di successo Ugly Betty, è morto all'età di 45 anni a Miami, in Florida, apparentemente per suicidio. L'ideatore del popolare telefilm andato in onda sulla rete Abc dal 2006 al 2010, lanciando la carriera di America Ferrera, è stato ritrovato privo di vita in una stanza di un motel. L'edizione online di Variety, che ha dato la notizia, cita fonti secondo le quali Silvio Horta si sarebbe tolto la vita con un colpo d'arma da fuoco. Un portavoce di Horta ha confermato la morte ma non ha fornito dettagli sulle cause. Ugly Betty era un adattamento della telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea, di cui Horta è stato lo sceneggiatore e produttore esecutivo. Betty è interpretata ... Leggi la notizia su ilgiornale

