Acque di balneazione in Campania, situazione stabile nel 2020 (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – «La classificazione delle Acque di balneazione in Campania risulta stabile nel 2020 rispetto all’anno precedente». È quanto dichiara il commissario straordinario Arpac Stefano Sorvino, all’indomani della pubblicazione, nel Bollettino ufficiale della Regione Campania, della delibera di Giunta regionale che classifica i tratti di costa campani in base ai prelievi effettuati dall’Agenzia ambientale negli ultimi quattro anni (deliberazione di Giunta regionale n. 680 del 30.12.2019 pubblicata nel Burc n. 2 del 7 gennaio 2020). «In termini percentuali», sottolinea Sorvino, «risulta invariata la balneabilità in Campania, complessivamente su valori più che soddisfacenti, con il 97 percento di costa balneabile, sul totale della costa monitorata da Arpac, a fronte del 3 percento di costa non balneabile. Si tratta delle stesse percentuali ... Leggi la notizia su anteprima24

Acque balneazione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Acque balneazione