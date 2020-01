Accordo tra Lega Pro e Panini: torneranno gli scudetti dei club di Serie C (Di giovedì 9 gennaio 2020) Lega Pro e Panini hanno raggiunto un Accordo relativo alla collaborazione per la nuova collezione di figurine “Calciatori 2019-2020” Lega Pro e Panini hanno raggiunto un Accordo relativo alla collaborazione per la nuova collezione di figurine “Calciatori 2019-2020”. L’annuncio è stato dato in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova raccolta di figurine sui protagonisti del calcio italiano, che si è svolta oggi a Milano presso la sede della Lega Serie A. Tra le novità previste dall’Accordo, il ritorno sull’album delle figurine degli scudetti delle 60 squadre dei 3 gironi della Serie C, oltre alle immagini stampate delle rose di tutti i team. “Quando si nomina Panini, parliamo di sogni che si realizzano, di tradizioni che resistono a qualunque cosa, anche al tempo che passa”, ha dichiarato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. “Panini è profumo di ... Leggi la notizia su calcionews24

