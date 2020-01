Abete: «Dal Pino accetterà, ma si cambi il sistema voto» VIDEO (Di giovedì 9 gennaio 2020) Abete, le parole dell’ex presidente della Figc in merito alla nomina di Dal Pino come nuova figura a capo della Lega Dopo due votazioni andate a vuoto ieri finalmente il nome è arrivato. Il nuovo presidente della Lega di Serie A è Dal Pino, che avrà quindici giorni per decidere se accettare o meno l’incarico. Ecco le parole di Abete in merito. «Non ho parlato con Del Pino ma credo che accetterà. Ha quindici giorni di tempo per decidere, c’è volontà da parte dell’Assemblea di modificare il sistema elettorale attuale. Determina che le verifiche invece di essere fatte a monte vengono fatte a valle e questo da minore stabilità». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

