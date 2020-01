A trasformare il manager in una celebrity ci pensa il Business Celebrity Builder (Di giovedì 9 gennaio 2020) Ciò che fai (e ciò che non fai) è visibile a tuttiNon puoi essere ovunqueOnline e offline è lo stessoNon condividere tutto con tutti Non mentireLe fonti contanoMetti i social nel CvLa copertina «Social Media Journalism», il libro di Barbara Sgarzi.Non si tratta dei semplici 15 minuti di celebrità predetti da Andy Warhol. Ai tempi dei social network la celebrità non è più solo un capriccio, ma una necessità per gli imprenditori e professionisti che vogliono rimanere competitivi sul mercato del lavoro. Per trasformasi da bravi manager a «micro-influencer», ossia persone note nel proprio settore di competenza si distinguono. Da qui la nascita di una professionalità nuova, il Business Celebrity Builder capace di far diventare un normale manager in un Celebrity manager che è capace di catalizzare attenzione attraverso video, foto e post che sviluppino un’immagine coordinata efficace. ... Leggi la notizia su vanityfair

