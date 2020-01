A Pomeriggio 5 testimonianza choc: Luigi Favoloso avrebbe detto a Nina Moric che si voleva suicidare dopo la fine della loro storia (Di giovedì 9 gennaio 2020) Nuove rivelazioni sul caso Luigi Mario Favoloso da Pomeriggio 5. Nella puntata del 9 gennaio 2020, il personal trainer di Nina e Luigi, racconta alcune cose accadute nelle ultime settimane. Il ragazzo spiega che è ormai molto amico di Nina e di Luigi da anni per cui sa delle cose intime e personali, alcune cose che non può neanche dire. Ma vuole provare a spiegare il motivo per il quale Luigi e Nina si sono lasciati. Pare che a metà dicembre, Luigi abbia iniziato a sospettare che Nina lo tradisse. La Moric, una sera a cena, ha raccontato al personal trainer queste cose. Gli ha detto che Luigi aveva questo sospetto per cui una sera hanno litigato ed è successa una cosa molto brutta che però lui non può rivelare. “E’ una cosa davvero bruttissima che lui ha fatto nei confronti di Nina tanto che lei lo ha cacciato di casa” ha raccontato il personal trainer. Il ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

Ginko92_ : RT @Unf_Tweet: ULTIME NOTIZIE! A #Pomeriggio5 testimonianza choc: #ninamoric caccia #luigifavoloso di casa e lui minaccia di suicidarsi poi… - Unf_Tweet : ULTIME NOTIZIE! A #Pomeriggio5 testimonianza choc: #ninamoric caccia #luigifavoloso di casa e lui minaccia di suici… - Mitjer2 : #videolina #videolinatv se voi e la chiesa aveste impiegato le risorse impegnate per metter su il circo di questo p… -