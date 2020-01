A Milano arriva il muro della gentilezza (Di giovedì 9 gennaio 2020) Si parla sempre tanto di gentilezza e beneficenza, e in Italia sono davvero numerose le persone dal cuore d’oro che, ogni giorno, cercano di rendere migliore la vita di chi è meno fortunato di noi. Dopo averlo visto in diverse città da Nord a Sud dello stivale e in giro per il mondo, anche a Milano è arrivato il “muro della gentilezza”. Si trova in Via Luigi Nono e qui si può prendere ciò di cui si ha bisogno, senza chiedere nulla. Un luogo dove l’more vero il prossimo e la generosità di chi dona incontra le necessità di chi, sempre più spesso, si vergogna a chiedere aiuto, di chi prova imbarazzo a mettersi in coda per un paio di scarpe o un cappotto dove ripararsi dal gelo. Proprio a pochi metri dalla Fabbrica del Vapore è stato installato il “muro della gentilezza” dove vengono appesi indumenti che non si utilizzano più per essere donati a chi non ... Leggi la notizia su dilei

SkySport : ?? #Ibrahimovic arriva a Milano ?? E manda subito in delirio i tifosi del #Milan ? - zazoomnews : Milano lo smog non dà tregua: livelli di Pm10 ancora sopra i limiti (e ora arriva la super nebbia) - #Milano… - interchannel_ic : #Ufficiale: L' #Inter ha ufficialmente depositato in Lega Calcio il contratto di Andi #Hoti, difensore classe 2003… -