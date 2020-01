A DiMartedì per Nando Pagnoncelli il 2020 sarà l’anno della Lega ma avrà come avversario un nuovo soggetto politico (Di giovedì 9 gennaio 2020) Secondo un nuovo sondaggio di Nando Pagnoncelli per DiMartedì nel 2020 spunterà un nuovo soggetto politico che potrebbe creare non pochi problemi alla Lega di Matteo Salvini. A DiMartedì Nando Pagnoncelli ha spiegato che durante tutto l’arco del 2020 la Lega, secondo le previsioni sarà sempre sopra al 30% delle intenzioni di voto ma dovrà temere un nuovo avversario politico. Pagnoncelli però non sa quale possa essere il nuovo soggetto politico che possa impensierire il Carroccio. Forse un nuovo partito formato da Giuseppe Conte o forse la riorganizzazione delle Sardine che porterà la formazione di un partito. Potrebbe anche essere un contenitore che si formi come post Pd che veda al suo interno il Pd, le Sardine e abbia come leader Giuseppe Conte. Secondo gli italiani il Pd e il M5S saranno protagonisti nel prossimo anno solo per il 9% degli intervistati. Una ... Leggi la notizia su baritalianews

diMartedi : #Gratteri su #RinascitaScott: 'Il rapporto incomincia a capovolgersi. Vent’anni fa erano gli ‘ndranghetisti che cer… - diMartedi : Quanto dura il governo, chi sarà il principale protagonista della politica italiana, le aspettative degli italiani… - matteomilazzo6 : RT @itinagli: L'idea di #FlatTax per redditi fino a 100mila euro era iniqua: se due persone con le stesse qualifiche svolgono lo stesso la… -