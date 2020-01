Zidane non si piange addosso: «Bale e Benzema ko, ma siamo il Real Madrid…» – VIDEO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) In vista del match di questa sera contro il Valencia nella Supercoppa Spagnola, Zidane parla degli assenti in casa Real Questa sera il Real Madrid affronterà il Valencia nelle final-four valevoli per la Supercoppa spagnola. In conferenza stampa Zidane fa la conta degli assenti, senza però piangersi addosso. Le sue parole. «Ho buone sensazioni nonostante le assenze di Bale e Benzema. Son cose che capitano, abbiamo la fortuna di avere una rosa grande». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

